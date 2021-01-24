В Нидерландах арестован один из самых разыскиваемых наркобаронов в мире

Правоохранительные органы Нидерландов задержали одного из самых разыскиваемых представителей наркобизнеса в мире - Се Чжилэ, канадца китайского происхождения. Его арестовали в аэропорту Схипхол по запросу австралийской полиции.

57-летний Се Чжилэ возглавляет картель с ежегодным оборотом около 70 миллиардов долларов США и несет ответственность за доставку 70 процентов всех наркотических средств, попадающих на территорию Австралии. Задержанный жил в Торонто, однако в последние годы перемещался между Макао, Гонконгом и Тайванем, передает информационный портал NL Times.

Голландская полиция находится в контакте с австралийскими правоохранительными органами по вопросу экстрадиции наркобарона.