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В Нидерландах арестован один из самых разыскиваемых наркобаронов в мире

Ирина Киселенко
18:21 24.01.2021
Он был объявлен Интерполом в международный розыск в 2019 году.
В Нидерландах арестован один из самых разыскиваемых наркобаронов в мире
© Фото: Goncalo Silva, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Правоохранительные органы Нидерландов задержали одного из самых разыскиваемых представителей наркобизнеса в мире - Се Чжилэ, канадца китайского происхождения. Его арестовали в аэропорту Схипхол по запросу австралийской полиции. 

57-летний Се Чжилэ возглавляет картель с ежегодным оборотом около 70 миллиардов долларов США и несет ответственность за доставку 70 процентов всех наркотических средств, попадающих на территорию Австралии. Задержанный жил в Торонто, однако в последние годы перемещался между Макао, Гонконгом и Тайванем, передает информационный портал NL Times.

Голландская полиция находится в контакте с австралийскими правоохранительными органами по вопросу экстрадиции наркобарона.

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