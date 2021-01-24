Ученые выяснили, кто научил кобр плеваться

Специалисты из школы естественных наук Бангорского университета установили, что яд у змей появился в процессе эволюции как средство защиты. Об этом говорится в материале на сайте Science.

Речь идет о трех группах плюющихся кобр - африканские, азиатские и южноафриканские ошейниковые, которые используют свой навык в случае угрозы.

У таких змей на передней части клыков небольшие отверстия, за счет которых они могут попасть ядом в глаза своей цели на расстоянии до 2,5 метра. Отмечается, что у всех кобр имеются компоненты яда - цитотоксин, вызывающие разрушение тканей. Однако при плевании к нему добавляются токсины фосфолипазы А2. В результате этого получается болезненный яд, способный отпугнуть и ослепить противника.

«С помощью плевка ядом кобры не убивали, а только отпугивали противника. Змеиный яд работает так, что часть веществ проникает в рецепторы или ионные каналы на поверхности нервных клеток, блокируя их функциональность. Другие компоненты яда приводят к гибели клеток, из-за чего у жертвы появляются тромбы и внутренние кровотечения», - цитирует «360» исследователя Бангорского университета Вольфганга Вюстера.

Особый интерес ученых именно к названным группам кобр вызван еще тем, что способность плеваться ядом у них появилась в то же время, когда на территории их среды обитания появились первые люди и высшие приматы.

По словам Вюстера, некоторые приматы нападали на змей с палками и камнями, что и могло стать фактором естественного отбора, способствующим появлению способа защиты на расстоянии посредством плевков адаптированным защитным ядом.

Отмечается, что азиатские кобры приобрели защитный механизм почти 2,5 миллиона лет назад, когда в Азии появился человек прямоходящий.

На данный момент полученные выводы только косвенно доказывают влияние древних людей на эволюцию змей, поэтому специалисты намерены продолжать исследования.