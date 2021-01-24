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Из-за ошибки властей в итальянском регионе ввели карантин

Ирина Киселенко
17:01 24.01.2021
Инцидент вызвал скандал между правительством и регионом — стороны выясняют, кто виновен в сложившейся ситуации.
Из-за ошибки властей в итальянском регионе ввели карантин
© Фото: Mauro Scrobogna, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Италии в регионе Ломбардия из-за ошибки властей местные жители провели неделю в условиях карантина. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Регионы страны разделились на три типа в зависимости от эпидемиологической ситуации. Были выделены красные, оранжевые и зеленые зоны. Те, кто оказались в красной зоне, обязаны соблюдать строгий карантин, сидеть дома. Им разрешается посещать только больницу или работу. Жители оранжевой зон могут передвигаться по своему городу без разрешения, передает Le Nouvel Observateur.

В Министерстве здравоохранения объявили, что оказавшаяся неделю назад в красной зоне Ломбардия будет переведена в оранжевую зону после проведенной проверки статистических данных по коронавирусу.Инцидент породил скандал между правительством и регионом - стороны выясняют, кто виновен в сложившейся ситуации.

На 24 января 2021 в Италии зафиксировано 2 455 185 случаев заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных не изменилось. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Италии составляет 85 162 человека.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Об этом дипломат сообщил в ходе онлайн-конференции «Важные исторические связи между Россией и Бари».

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