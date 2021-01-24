Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жители Дальнего Востока получат возможность приобрести льготные авиабилеты

Ирина Киселенко
16:04 24.01.2021
Жители смогут приобретать авиабилеты по сниженному тарифу на перелеты более чем по 20 популярным маршрутам.
Жители Дальнего Востока получат возможность приобрести льготные авиабилеты
© Фото: Татьяна Меель, РИА Новости
Читайте нас на:

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальневосточного федерального округа. В 2021 году решено направить дополнительное финансирование в размере 5 миллиардов рублей.

С помощью субсидирования жители Дальнего Востока смогут приобрести авиабилеты по сниженному тарифу на перелеты более чем по 20 популярным маршрутам. Это, в частности, маршруты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска.

Приобретение билетов будет доступно по субсидируемому тарифу для всех категорий пассажиров, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав ДФО.

В прошлом году такой возможностью воспользовались более полумиллиона человек. В этом году благодаря субсидированию цифра будет еще больше.

Ранее Михаил Мишустин отметил, что данное решение позволит перевозить на 450 тысяч пассажиров больше за год, а средняя цена за перелет для жителей дальневосточного региона составит 10 200 рублей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.