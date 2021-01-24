Жители Дальнего Востока получат возможность приобрести льготные авиабилеты

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальневосточного федерального округа. В 2021 году решено направить дополнительное финансирование в размере 5 миллиардов рублей.

С помощью субсидирования жители Дальнего Востока смогут приобрести авиабилеты по сниженному тарифу на перелеты более чем по 20 популярным маршрутам. Это, в частности, маршруты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска.

Приобретение билетов будет доступно по субсидируемому тарифу для всех категорий пассажиров, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав ДФО.

В прошлом году такой возможностью воспользовались более полумиллиона человек. В этом году благодаря субсидированию цифра будет еще больше.

Ранее Михаил Мишустин отметил, что данное решение позволит перевозить на 450 тысяч пассажиров больше за год, а средняя цена за перелет для жителей дальневосточного региона составит 10 200 рублей.