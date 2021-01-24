В Германии уволили сотрудников за отказ привиться от COVID-19

В Германии за отказ пройти вакцинацию от COVID-19 были уволены сразу несколько сотрудников.Об этом сообщили зарубежные СМИ.

Начальник центра сестринского ухода Рене Виллмер прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции вместе с женой. После мужчина призвал сделать прививку всех своих работников. На то, чтобы сотрудники подумали, Виллмер выделил несколько дней.

Несколько сотрудников после истечения срока дали отрицательный ответ, и начальник решил уволить отказавшихся от вакцинации COVID-19.

По словам Веллмера, подчиненные не проявили уважения и не выслушали его. При этом одна из сотрудниц пояснила, что начальник не обратил никакого внимания на их опасения и пригрозил увольнением.

«Я не противник вакцинации. Я просто хотела еще несколько дней на раздумья. Это досадно, если кто-то мне устанавливает сроки по такому личному вопросу», - заявила женщина.

Также женщина отметила, что обратится в суд за помощью, передает издание Bild.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что переболевшим коронавирусом следует воздержаться от прививки против инфекции. Повторные случаи заболевания COVID-19 единичны. По данным ученых, после заражения и прививки антитела, которые вырабатываются, не отличаются между собой.