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Американский самолет-имитатор Су-57 разбился в ходе испытаний

Светлана Головина
16:32 24.01.2021
Модель разработана для участия в испытаниях боевых систем воздух - воздух и земля - воздух.
Американский самолет-имитатор Су-57 разбился в ходе испытаний
© Фото: U.S. DoD
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Первый образец американской воздушной мишени 5GAT, который прозвали имитатором российского истребителя Су-57, разбился в ходе испытаний, сообщается в докладе директора Пентагона по оперативным испытаниям и оценкам.

Уточняется, что инцидент произошел еще в октябре прошлого года, однако рассказать об этом решили только сейчас.

Детали произошедшего на данный момент не сообщаются, пишет портал Janes со ссылкой на доклад.

Самолет-имитатор 5GAT разработан для участия в испытаниях боевых систем воздух - воздух и земля - воздух. Модель оснащена парой двигателей General Electric J85, списанных с бывших учебно-тренировочных самолетов Т-38.

Помимо этого, 5GAT планируют задействовать в подготовке пилотов и разработке способов борьбы с малозаметными воздушными угрозами.

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