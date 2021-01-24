Американский самолет-имитатор Су-57 разбился в ходе испытаний

Первый образец американской воздушной мишени 5GAT, который прозвали имитатором российского истребителя Су-57, разбился в ходе испытаний, сообщается в докладе директора Пентагона по оперативным испытаниям и оценкам.

Уточняется, что инцидент произошел еще в октябре прошлого года, однако рассказать об этом решили только сейчас.

Детали произошедшего на данный момент не сообщаются, пишет портал Janes со ссылкой на доклад.

Самолет-имитатор 5GAT разработан для участия в испытаниях боевых систем воздух - воздух и земля - воздух. Модель оснащена парой двигателей General Electric J85, списанных с бывших учебно-тренировочных самолетов Т-38.

Помимо этого, 5GAT планируют задействовать в подготовке пилотов и разработке способов борьбы с малозаметными воздушными угрозами.