В Великобритании в здании Вестминстерского дворца сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в зарубежных СМИ. Очевидцы опубликовали видео в Сети.



На кадрах видно, как над зданием дворца поднялся пар, слышны звуки сигнализации.

Однако пожарная служба Лондона заявила, что у нее пока нет информации об инциденте, передает газета Daily Express.