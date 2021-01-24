В здании Вестминстерского дворца сработала пожарная сигнализация
В центре Лондона располагается британский парламент.
© Видео: Lahsminruh, Twitter © Фото: Lahsminruh, Twitter
В Великобритании в здании Вестминстерского дворца сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в зарубежных СМИ. Очевидцы опубликовали видео в Сети.
На кадрах видно, как над зданием дворца поднялся пар, слышны звуки сигнализации.
Однако пожарная служба Лондона заявила, что у нее пока нет информации об инциденте, передает газета Daily Express.