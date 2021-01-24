В стране и мире Мадуро сообщил о теракте на газопроводе в Венесуэле Анна Берестовая В результате произошедшего никто не пострадал. © Фото: E]Joaquin Hernandez Xinhua Globallookpress Читайте нас на: На территории Венесуэлы произошла террористическая атака восточного газопровода Petróleos de Venezuela, ставшая причиной масштабного пожара. Соответствующую информацию сообщил глава государства Николас Мадуро во время выступления, транслируемого на YouTube. В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудникам компании удалось остановить утечку газа в поврежденной области конструкции. Пламя, вспыхнувшее на месте инцидента, также контролируется. Ранее президент Венесуэлы заявлял, что в день проведения выборов в парламент страны готовилось покушение на его жизнь. В связи с данной опасностью государственный лидер был вынужден голосовать на другом участке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика