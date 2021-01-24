Мадуро сообщил о теракте на газопроводе в Венесуэле
В результате произошедшего никто не пострадал.
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На территории Венесуэлы произошла террористическая атака восточного газопровода Petróleos de Venezuela, ставшая причиной масштабного пожара. Соответствующую информацию сообщил глава государства Николас Мадуро во время выступления, транслируемого на YouTube.
В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудникам компании удалось остановить утечку газа в поврежденной области конструкции. Пламя, вспыхнувшее на месте инцидента, также контролируется.
Ранее президент Венесуэлы заявлял, что в день проведения выборов в парламент страны готовилось покушение на его жизнь. В связи с данной опасностью государственный лидер был вынужден голосовать на другом участке.