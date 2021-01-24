Ученый заявил, что в Лох-несском озере живет семья чудовищ

Бывший профессор Политехнического института Вирджинии Генри Бауэр утверждает, что разгадал загадку лох-несского чудовища. По его словам, известный монстр может оказаться всего-навсего древней черепахой, на данный момент неизвестной науке. Бауэр не считает, что Несси имеет отношение к динозаврам, и в эксклюзивной беседе со «Звездой» рассказал, почему.

Профессор верит, что чудовище существует. Он напомнил о фильме 1960 года, в котором были показаны видеоролики и фотосъемки, свидетельствующие, что в озере существует неизведанная жизнь.

«Некоторые из фотоснимков сделаны под водой. Были сотни и даже тысячи сообщений от очевидцев, которые говорили, что видели Несси», - заявил Бауэр.

При этом профессор убежден, что подобное животное в озере не одно, а их там целая «семья». Объясняет он это тем, что ни одно животное схожих размеров не смогло бы войти в Лох-несское озеро и выйти из него незамеченным.

«Озеро отделено от океана рекой, протекающей сквозь Инвернесс и образующей неглубокую реку. Ничего большого, проходящего сквозь нее, там не было видно. Там также есть канал, который течет вдоль и блокирует выход. Таким образом, никакое огромное существо не может выбраться из озера», - заявил профессор.

Говоря о том, какие именно это могут быть животные, Бауэр отметил, что, вероятно, это могут быть морские черепахи, так как они способны дышать воздухом, но большую часть жизни находятся под водой на глубине.

«Мне пришло в голову, что морские черепахи обладают всеми поведенческими привычками и особенностями, которые соответствуют тому, что они дышат воздухом и могут проводить много часов под поверхностью, действительно могут обитать там. И они могут двигаться так быстро. Некоторые черепахи были довольно большими в прошлом», - поделился профессор.

На основании своих выводов Бауэр написал статью в 2020 году, которая, однако, получила отклик в СМИ лишь в начале 2021 года.