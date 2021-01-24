Венецианский карнавал пройдет в онлайн-формате

Организаторы Венецианского карнавала решили перевести мероприятие в онлайн-формат и перенести сроки его проведения.

Площадкой для карнавала станут социальные сети, где будут организованы тематические «Виртуальные комнаты» по возрастной категории.

Для детей подготовлены различные мастер-классы, интерактивные истории, представления и конкурсы, подростков ждут обучающие программы, челленджи и встречи с инфлюенсерами, а взрослые могут принять участие «в конкурсе на самую красивую маску с интервью и развлечениями».

На сайте карнавала уточняется, что мероприятия пройдут в период с 6 по 7 и с 11 по 16 февраля.

Трансляцию Венецианского карнавала из дворца Вендрамин-Калерджи можно увидеть через аккаунты в соцсетях.