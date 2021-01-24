«А где Москва?»: жители столицы потеряли город в густом тумане

После того, как вчера необычно густому туману удивлялись жители Якутска, природа как-будто передала эстафетную палочку Москве. Проснувшись сегодня утром москвичи во многих районах столицы посмотрели в окно и с удивлением обнаружили, что не узнают своего города. Ближайшие дома утонули в плотной белой пелене, сквозь которую невозможно было разглядеть ничего поблизости.

«А где Москва-то?! Верните Москву!», - написал один из пользователей Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Boris Savelyev (@bsavbsav)

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Комментарий иллюстрирует фотография, на которой за его окном мужчины предстает абсолютно размытая картина из-за опустившегося на улицу белого занавеса.

У москвичей получились очень красивые снимки известных зданий, снятых в тумане с необычных ракурсов. Пользователи соцсетей запечатлели высотное здание в районе киностудии Мосфильм, высотку на Котельнической набережной и другие объекты города.