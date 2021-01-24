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«А где Москва?»: жители столицы потеряли город в густом тумане

Валентина Пескова
14:19 24.01.2021
В разных районах Москвы сегодняшним утром из окон не было видно ближайших домов, так как все вокруг окутала сплошная белая пелена.
© Видео: paul.traveler, Instagram © Фото: xalistraz, instagram
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После того, как вчера необычно густому туману удивлялись жители Якутска, природа как-будто передала эстафетную палочку Москве. Проснувшись сегодня утром москвичи во многих районах столицы посмотрели в окно и с удивлением обнаружили, что не узнают своего города. Ближайшие дома утонули в плотной белой пелене, сквозь которую невозможно было разглядеть ничего поблизости.

«А где Москва-то?! Верните Москву!», - написал один из пользователей Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Boris Savelyev (@bsavbsav)

 
 
 
 
 
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Публикация от Alex P (@a1e3x)

Комментарий иллюстрирует фотография, на которой за его окном мужчины предстает абсолютно размытая картина из-за опустившегося на улицу белого занавеса.

У москвичей получились очень красивые снимки известных зданий, снятых в тумане с необычных ракурсов. Пользователи соцсетей запечатлели высотное здание в районе киностудии Мосфильм, высотку на Котельнической набережной и другие объекты города.

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