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СМИ сообщили о взрыве в баптистской церкви в США

Алексей Курильченко
01:37 24.01.2021
ФБР приступило к расследованию инцидента.
СМИ сообщили о взрыве в баптистской церкви в США
© Фото: pixabay.com
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Федеральное бюро расследований США, совместно с руководством города Эль-Монте в штате Калифорния, приступило к расследованию взрыва в баптистской церкви. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на местную полицию

По данным ФБР, взрыв прогремел рано утром, в здании выбило стекла. О пострадавших не сообщается.

«По всей видимости, стены церкви были испорчены вандалами, все окна были выбиты... из-за взрыва» - отметил сотрудник местной полиции Кристофер Кано.

Сообщается, что священник церкви в начале января обратился в полицию в связи с угрозами о подрыве здания.

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