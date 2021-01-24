СМИ сообщили о взрыве в баптистской церкви в США

Федеральное бюро расследований США, совместно с руководством города Эль-Монте в штате Калифорния, приступило к расследованию взрыва в баптистской церкви. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на местную полицию

По данным ФБР, взрыв прогремел рано утром, в здании выбило стекла. О пострадавших не сообщается.

«По всей видимости, стены церкви были испорчены вандалами, все окна были выбиты... из-за взрыва» - отметил сотрудник местной полиции Кристофер Кано.

Сообщается, что священник церкви в начале января обратился в полицию в связи с угрозами о подрыве здания.