Франция готовится к третьему локдауну из-за пандемии

Во Франции до конца следующей недели должен вступить новый режим карантина, который будет длиться не менее трех недель. Как сообщила газета Le Journal du Dimanche, ссылаясь на источники в правительстве, в настоящее время обсуждаются сроки нового локдауна и конкретные ограничения.

По данным СМИ, объявление очередного карантина связано с быстрыми темпами распространения во Франции «британского» варианта коронавируса, а также нового штамма из ЮАР. При этом некоторые ограничения могут быть смягчены. В частности, власти рассматривают возможность на ограниченное время разрешить работу магазинов, торгующих товарами, которые не относятся к категории первой необходимости.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, предположительно, должен выступить с обращением к нации по вопросу новых ограничений 27 января.