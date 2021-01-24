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Три человека погибли в ДТП в Удмуртии

Алена Миронова
13:32 24.01.2021
Легковой автомобиль Kia Rio врезался в грузовик при попытке обгона.
Три человека погибли в ДТП в Удмуртии
© Фото: ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
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Три человека стали жертвами автокатастрофы в Удмуртии на 36 километре автодороги «Воткинск - Чайковский». Об этом сообщили в ГИБДД.

По предварительной информации, водитель Kia Rio не справился с управлением при совершении обгона и совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль Scania. В результате происшествия погибли три пассажира 1997 года рождения. Водителя 1998 года рождения госпитализировали с травмами.

В настоящий момент на месте работают экстренные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

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