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Врач перечислила проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть из-за проживания на высоком этаже

Алена Миронова
15:05 24.01.2021
В целом не рекомендуется проживать выше четвертого этажа - это связано с перепадом давления, разрежением воздуха.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Липина рассказала «Звезде», может ли кому-то навредить проживание на высоких этажах.

Эксперт отметила, что существуют исследования, в которых говорится, что не рекомендуется жить выше четвертого этажа. Это связано с перепадом давления, разрежением воздуха. С другой стороны, заметила Липина, выше пятого этажа воздух чище. 

«Современные особенности таковы, что до пятого этажа есть достаточно плотная газовая пушка выхлопных газов, а выше пятого - воздух чище», - заметила она.

Многие люди, живущие в высотках, на 30-х этажах и выше чувствуют себя  нормально. В то же время специалист сталкивалась в своей практике и со случаями, когда у пациентов, живущих выше 20-го этажа, возникали проблемы со здоровьем.

«Достаточно много людей, у которых возникает головокружение, перепады давления, если они находятся выше, предположим, 20 этажа. Это реальные случаи», - отметила врач.

Особенно часто это проявляется, когда постоянно живущий на низком этаже человек, приезжая в крупные города, останавливается в высотных гостиницах. 

«Они не могут там пребывать, потому что им плохо: вегетативная система срабатывает, у них начинается сердцебиение, колебание давления, головокружение. Это продолжается до тех пор, пока человек не спустится вниз», - сказала врач.

И все же, подытожив, врач обратила внимание на том, что такие случаи единичны.

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