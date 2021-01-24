Установлена личность убитого пиратами моряка в Гвинейском заливе

Моряк, убитый пиратами при захвате грузового судна в Гвинейском заливе, был уроженцем Азербайджана. Об этом сообщили в Telegram-канале издания Sputnik Азербайджан.

«Известно, что жертвой пиратов стал механик Фарман Исмаилов. Остальные члены экипажа - 15 моряков - взяты в заложники. Все они граждане Турции. Среди них есть раненые» - говорится в сообщении.

Нападение произошло примерно в 180 километрах от города Сан-Томе. Пираты захватили в плен 15 членов экипажа. Точное число нападавших не сообщается.