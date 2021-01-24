Байден озвучил планы по изменению иммиграционной политики Трампа

Новый американский лидер Джо Байден заявил, что намерен внести значительные изменения в миграционную политику, проводимую экс-президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампов. Об этом он рассказал во время телефонного разговора с главой Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Иностранные коллеги договорились о тесном сотрудничестве в данной области, призванном бороться с потоком незаконном миграции в США и Мексику. Кроме этого, Байден озвучил ряд нововведений, которые планирует осуществить для ликвидации коренных причин миграции. Соответствующая информация сообщается на сайте Белого дома.

Помимо этого президенты обсудили вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией и государственного сотрудничества. Этот звонок стал второй телефонной беседой Байдена с лидером другой страны со вступления в должность.