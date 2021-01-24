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Ученые назвали различия в смертности от коронавируса у разных рас

Алена Миронова
13:10 24.01.2021
Как показали результаты исследования, вероятность смерти у людей азиатского происхождения в 1,49 раз выше, чем у белых, а у чернокожих — в 1,3 раза выше.
Ученые назвали различия в смертности от коронавируса у разных рас
© Фото: Marcin Nowak, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Эксперты из университета королевы Марии в Лондоне и одного из фондов Национальной службы здравоохранения Великобритании Barts Health провели исследование, по результатам которого были зафиксированы странные различия в течении коронавируса у пациентов из разных этнических групп. 

Ученые провели анализ данных 1737 пациентов возрастом старше 16 лет с подтвержденным COVID-19 — все они проходили лечение в период с 1 января по 13 мая 2020 года в одной из больниц фонда Barts Health. Как уточняется, 538 больных были выходцами из Азии, 340 пациентов  — чернокожими, 707  — белыми.

511 пациентов умерли к 30 дню лечения. По результатам исследования стало очевидно, что вероятность смерти у людей азиатского происхождения была в 1,49 раз выше, чем у белых, а у чернокожих — в 1,3 раза выше. Кроме того, у выходцев из Азии и чернокожих больных риск оказаться на ИВЛ выше на 50-80%, чем у белых пациентов аналогичного возраста.

Ученые обратили внимание на то, что в ходе исследования они изучили данные огромного количества пациентов, но все же не смогли сделать более детальную разбивку по этнической принадлежности.

Ранее в ВОЗ называли фактор, влияющий на смертность от коронавируса. Риск летальности в случае длительного воздействия загрязнения воздуха повышается на 7%.

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