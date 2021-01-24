Момент наезда полицейского автомобиля на толпу людей в США попал на видео

Полицейский автомобиль наехал на толпу людей на нелегальных гонках в городе Такома, в штате Вашингтон.

Поздним вечером в субботу, 23 января, в полицию поступило сообщение о том, что толпа людей заблокировала перекресток в одной из частей города. Около 100 человек собрались, чтобы понаблюдать за стритрейсерами. На место прибыли сотрудники полиции, которые собирались расчистить перекресток.

Собравшаяся толпа людей окружила полицейскую машину и, по словам находившегося за рулем офицера, попыталась разбить окна. Как заявил сотрудник полиции, он переживал за свою безопасность и поэтому решил вырваться из окружения, врезавшись в толпу. По его словам, машина «ударила одного из мужчин и, возможно, задела еще нескольких человек». Об этом сообщает Daily Mail.

Очевидцы засняли произошедшее на видео и распространили в Сети. На кадрах можно заметить, что полицейский автомобиль сбил как минимум пять человек, при этом полностью переехав одного из мужчин.

В отношении сотрудников полиции начали проверку.