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Врач призвал «не комплексовать» переболевшим коронавирусом из-за низкого уровня антител

Валентина Пескова
10:50 24.01.2021
Телеведущий и главный врач клиники имени Жадкевича Александр Мясников ответил в своем паблике на популярные вопросы о вакцинации, которая массово началась в России 18 января.
Врач призвал «не комплексовать» переболевшим коронавирусом из-за низкого уровня антител
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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С начавшейся в России массовой вакцинацией от COVID-19 у обывателей появляются закономерные вопросы, которые требуют консультации и пояснения медицинских специалистов. На некоторые, самые популярные из них, в своем паблике ответил телеведущий и врач Александр Мясников.

Доктор рассказал, что пациенты часто задают ему вопрос, можно ли вакцинировать от коронавируса больных с онкологией и другими тяжелыми заболеваниями. На него медик ответил утвердительно, пояснив, что это люди - из группы большого риска тяжелого течения COVID-19 и им эта защита особенно важна.

«Данных, что этой категории больных вакцина может быть опасна, нет. Другое дело, что мы не знаем насколько она будет эффективна в таких случаях. Логично предположить, что иммунный ответ у этих больных может быть значительно слабее, чем у других пациентов. Но тем не менее мы не можем пренебрегать хоть какой-то возможностью уберечь этих людей от фатальных последствий», - написал Александр Мясников.

Как дополнительная мера профилактики инфекции COVID-19 у онкобольных может служить интерферон «Гамма» в каплях в нос. Он разрешен к применению всем категориям пациентов и может обеспечить дополнительную защиту тем, кто особенно в этом нуждается.

Специалист также успокоил, что все существующие современные вакцины защищают и от новых мутаций коронавируса.

«Сообщения, что антитела плазмы выздоровевших не всегда помогают при новых мутациях, пока говорят лишь о том факте, что плазма выздоровевших вообще далеко не всегда помогает», - прокомментировал врач-кардиолог и специалист общей практики.

Кроме того, Мясников порекомендовал тем, кто уже переболел коронавирусом, не комплексовать от низкого уровня антител. Врач пояснил, что при любой вирусной инфекции уровень антител падает, и иногда - довольно быстро. Эта особенность организма является абсолютно нормальной, так как у каждого человека есть клеточный иммунитет и те самые клетки «памяти», которые в случае нового столкновения с вирусом сразу начнут опять вырабатывать антитела.

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