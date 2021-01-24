Минюст США может снять часть обвинений с участников штурма Капитолия

Министерство юстиции США рассматривает возможность снять обвинения с некоторых участников штурма Капитолия. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Американское ведомство планирует не привлекать к ответственности тех, кто не был причастен к насилию, погромам и угрозам. В Минюсте отметили, что это позволит снизить нагрузку на суды.

Ранее Министерство юстиции США обвинило бывшую сотрудницу американского посольства в Москве в заговоре с целью кражи документов и отмывании денег. Также дипломат обвиняется в компьютерном мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.