Минюст США может снять часть обвинений с участников штурма Капитолия
Ведомство планирует снять обвинения с людей, не учавствовавших в актах насилия и погромах.
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Министерство юстиции США рассматривает возможность снять обвинения с некоторых участников штурма Капитолия. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Американское ведомство планирует не привлекать к ответственности тех, кто не был причастен к насилию, погромам и угрозам. В Минюсте отметили, что это позволит снизить нагрузку на суды.
Ранее Министерство юстиции США обвинило бывшую сотрудницу американского посольства в Москве в заговоре с целью кражи документов и отмывании денег. Также дипломат обвиняется в компьютерном мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.