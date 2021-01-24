В CNN оценили роль Ларри Кинга в становлении канала

Интервью популярного американского журналиста Ларри Кинга, умершего накануне на 88-м году жизни, послужили одним из основных факторов выхода CNN международный уровень. Такое заявление сделал глава канала Джефф Закер. Программа «Ларри Кинг в прямом эфире» просуществовала на телеканале 25 лет.

«Мы гордимся теми 25 годами, что он провел с CNN», - цитирует его РИА-Новости.

Закер отметил, что личные качества журналиста сделали его одним из успешнейших людей на телевидении и приковали к его персоне внимание всего мира. Шоу Ларри Кинга было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как наиболее долго существующая программа с одним ведущим и одинаковым временем выхода.

Ведущий ушел из жизни 23 января. В начале месяца телевизионный деятель был госпитализирован в медицинский центр в Лос-Анджелесе. По результатам тестов у журналиста была диагностирована коронавирусная инфекция.