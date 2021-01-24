Британия планирует углубить партнерство с США при Байдене

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил намерение углублять партнерство с США. Об этом он заявил после телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом.

«Было здорово поговорить этим вечером с президентом Джо Байденом. Я с нетерпением жду углубления долгосрочного альянса между нашими двумя странами в то время, как мы ведем экологичное и уверенное восстановление после COVID-19» - сообщил Джонсон в своем Twitter.

Ранее Джонсон заявил, что «британский» штамм коронавируса оказался более смертельным. Он отметил, что при заражении из тысячи инфицированных умирают около 14 человек, когда при старом варианте число летальных исходов регистрировалось на уровне 10.