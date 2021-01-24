Голикова прокомментировала идею создания единого сертификата по вакцинации от COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала идею создания международного сертификата о вакцинации от коронавируса. По ее мнению, появление такого документа маловероятно, так как его параметры будет сложно согласовать. Об этом Голикова сообщила в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия-24».

«Мне кажется, что это невозможно согласовать по определению, ведь неслучайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат» - заявила вице-премьер.

Ранее стало известно, что жителям Подмосковья, прошедшим вакцинацию, будет выдаваться электронный сертификат в виде QR-кода. Это позволит уведомлять жителей о времени проведения второго этапа вакцинации.