Голикова прокомментировала идею создания единого сертификата по вакцинации от COVID-19
По мнению вице-премьера РФ, параметры такого документа будет сложно согласовать.
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала идею создания международного сертификата о вакцинации от коронавируса. По ее мнению, появление такого документа маловероятно, так как его параметры будет сложно согласовать. Об этом Голикова сообщила в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия-24».
«Мне кажется, что это невозможно согласовать по определению, ведь неслучайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат» - заявила вице-премьер.
Ранее стало известно, что жителям Подмосковья, прошедшим вакцинацию, будет выдаваться электронный сертификат в виде QR-кода. Это позволит уведомлять жителей о времени проведения второго этапа вакцинации.