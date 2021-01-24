Комаровский назвал способ снизить риск заражения COVID-19

Одним из главных факторов, определяющих уровень опасности заражения коронавирусной инфекцией в помещении, является качество системы вентиляции. Такое мнение высказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

В связи с этим он посоветовал устанавливать в закрытых пространствах приборов для отслеживания концентрации СО2 в воздухе. Особенно важно это сделать в тех местах, где может собираться множество людей.

Медик объяснил, что при большом количестве углекислого газа посещать помещение не стоит.

«Значит, это место потенциально опасное», - сказал он на своем YouTube-канале.

Комаровский подметил, что установка подобных приборов не должна вызвать затруднений. Врач также рекомендовал приобрести подобные датчики для школ и офисов, чтобы понимать, когда пришло время для проветривания.

Ранее невролог раскрыла, что коронавирусная инфекция имеет ряд малоисследованных последствий, с которыми сталкиваются некоторые пациенты. Так, у ряда больных может отмечаться поражение мышц и ухудшение сна.