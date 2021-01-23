В Великобритании 400 гостей свадьбы нарушили ограничения и начали играть в прятки с полицией

Сразу 400 человек спрятались от полиции в здании ортодоксальной иудейской школы в Лондоне. Стражи порядка устроили облаву на гостей свадьбы, которые нарушили все коронавирусные ограничения. Несмотря на то, что при проверке из нескольких сотен удалось задержать всего пять человек, организаторам торжества все же придется выплатить штраф - 10 тысяч фунтов.

К нарушителям режима в Лондоне относятся строго. Эпидемическая ситуация в Британии очень тяжелая из-за нового штамма вируса. На этой неделе страна установила новый антирекорд по количеству погибших от COVID-19 - за один день умерли 1820 человек.

Количество зараженных растет с каждым днем. Под машины «скорой» переделывают даже городские автобусы. Из салонов убирают сидения, ставят медицинское оборудование и аппараты ИВЛ. Каждая такая машина может перевозить четверых пациентов. В ВОЗ уже заявили, что именно перегрузка системы здравоохранения делает британский штамм коронавируса таким смертоносным.

По словам экспертов, новая мутация более заразна, и большему количеству людей требуется лечение в отделениях интенсивной терапии. А с загруженностью больниц растет и смертность пациентов.