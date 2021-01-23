В стране и мире Пострадавшей от пожара на Сахалине семье предоставили временное жилье Алена Миронова В результате происшествия погибли двое детей. Губернатор Валерий Лимаренко выразил семье соболезнования. © Фото: Администрация города Южно-Сахалинска Читайте нас на: Многодетной семье из Южно-Сахалинска, чей дом сгорел в субботу, 23 января, предоставили временное жилье. «Предоставлена секция в общежитии при областном центре внешкольной воспитательном работы (там работает пострадавшая мама) с несколькими полностью меблированными комнатами, кухней, отдельным санузлом и входом», - сообщает пресс-служба мэрии. Ранее сообщалось, что при пожаре в Южно-Сахалинске погибли двое детей - 5-летний мальчик и 8-летняя девочка. Их матери и еще троим детям удалось выбраться из горящего здания. Губернатор Валерий Лимаренко выразил семье соболезнования. Пострадавшим будет оказана материальная поддержка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика