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Пострадавшей от пожара на Сахалине семье предоставили временное жилье

Алена Миронова
09:26 23.01.2021
В результате происшествия погибли двое детей. Губернатор Валерий Лимаренко выразил семье соболезнования.
Пострадавшей от пожара на Сахалине семье предоставили временное жилье
© Фото: Администрация города Южно-Сахалинска
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Многодетной семье из Южно-Сахалинска, чей дом сгорел в субботу, 23 января, предоставили временное жилье.

«Предоставлена секция в общежитии при областном центре внешкольной воспитательном работы (там работает пострадавшая мама) с несколькими полностью меблированными комнатами, кухней, отдельным санузлом и входом», - сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Южно-Сахалинске погибли двое детей - 5-летний мальчик и 8-летняя девочка. Их матери и еще троим детям удалось выбраться из горящего здания. Губернатор Валерий Лимаренко выразил семье соболезнования. Пострадавшим будет оказана материальная поддержка. 

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