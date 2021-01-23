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«Мучительные ощущения»: стоматолог рассказал об опасности домашнего отбеливания

Алена Миронова
10:24 23.01.2021
Врач предупредил о подъеме чувствительности зубов при попытках отбеливания в домашних условиях.
«Мучительные ощущения»: стоматолог рассказал об опасности домашнего отбеливания
© Фото: Alessandra Sarti, imagebroker, Globallookpress
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Врач-стоматолог, медицинский эксперт Алексей Антипенко рассказал «Звезде» о вреде отбеливания зубов в домашних условиях.

Эксперт отметил, что сегодня в Сети распространяется достаточно много видеороликов, где демонстрируются совершенно различные способы домашнего отбеливания зубов - с перекисью водорода, содой, едким соком, клубникой.

«На самом деле зубы отбелить в домашних условиях невозможно. Даже те пасты отбеливающие, которые продаются в магазинах и называются отбеливающими, - это не совсем честный маркетинг», - подчеркнул Антипенко.

Стоматолог добавил, что теоретически отбеливающие пасты существуют, однако достигнуть какого-либо эффекта от них практически невозможно.

«Нужно для себя закрепить в голове, что отбеливание - достаточно сложный химический процесс, который должен проводиться под присмотром специалиста», - рассказал врач.

Основными противопоказаниями для отбеливания зубов является наличие онкологических заболеваний полости рта, беременность и кормление грудью. Относительными противопоказаниями является наличие воспалительных заболеваний полости рта.

«Попытка отбеливания дома будет чаще всего приводить в лучшем случае к временному подъему чувствительности зубов за счет потери эмали», - предупредил Антипенко.

При регулярном нанесении таких агрессивных составов будет теряться каждый раз все больше и больше эмали, пока она не уйдет полностью. Все это будет сопровождаться мучительными ощущениями, резюмировал стоматолог.

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