Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Розенбаум рассказал о конфликте с Шуфутинским

Егор Левин
09:25 23.01.2021
Заимствованные у знаменитого барда произведения Михаил Шуфутинский включил в свой репертуар в американской эмиграции; не спросив разрешения, он фактически нарушил авторское право.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На протяжении своей долгой карьеры эстрадный певец Михаил Шуфутинский в разное время исполнял композиции других авторов, таких, как Игорь Крутой, Вячеслава Добрынина, Олега Митяева и других. Однако с Александром Розенбаумом, чьи песни он также исполнял, из-за этого разгорелся нешуточный конфликт.

«Когда я увидел и услышал Шуфутинского, я от счастья чуть с ума не сошел - мои песни, классные аранжировки, все красиво так сделано. А потом, когда я поехал за рубеж, у меня спрашивали, почему я пою песни Шуфутинского. Тогда меня это конечно задело, потому что 90% песен, которые тогда создали ему успех, это были мои произведения», - вспоминает Розенбаум.

Его песни Шуфутинский включил в репертуар во времена американской эмиграции, а затем записал и целый альбом. Однако, не спросив на это разрешения, исполнитель тем самым нарушил авторское право. Мирно договориться у артистов получилось не сразу.

«Мы - нормальные люди. Какое-то время не общались, но сейчас уже давно-давно все хорошо. Мы хотим программу сделать, потому что мои песни, которые Миша спел, они знаковые достаточно для него, а для меня уж тем более. Поэтому почему нам не спеть их вместе?», - поделился Розенбаум в программе «Легенды музыки» на телеканале «Звезда».

О непростом творческом пути Михаила Шуфутинского смотрите в новом выпуске передачи на сайте телеканала. В нем зрители узнают, почему Михаил Шуфутинский так и не стал великим джазменом, и что заставило его добровольно уехать в Магадан, а позже - в Америку, и о множестве других интересных жизненных ситуаций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:46 В стране и мире
Видео
В Иркутскую область придут 60-градусные морозы
06:51 В стране и мире
Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
03:29 Армия
Видео
Российские военнослужащие в Сирии взяли под опеку гуманитарный центр для помощи пострадавшим в войне
03:01 Армия
Видео
В Дальневосточном ВОКУ стартовала вакцинация вторым компонентом «Спутника V»
22:00 В стране и мире
Видео
Момент взрыва газа на рынке в Краснодаре попал на видео
Популярное
Популярное
Медики назвали болезнь, ослабляющую организм перед COVID-19
Стало известно о серьезной аномалии, угрожавшей экипажу «Аполлон-11» во время миссии на Луну
На свадьбе в Новой Москве застрелили жениха и его брата
Дерматологи обнаружили три «кожных» признака COVID-19
Похудевшая на 40 килограммов индианка рассказала, как ей это удалось
Видео
Диетолог рассказал о влиянии кофе на продолжительность жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.