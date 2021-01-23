Розенбаум рассказал о конфликте с Шуфутинским

На протяжении своей долгой карьеры эстрадный певец Михаил Шуфутинский в разное время исполнял композиции других авторов, таких, как Игорь Крутой, Вячеслава Добрынина, Олега Митяева и других. Однако с Александром Розенбаумом, чьи песни он также исполнял, из-за этого разгорелся нешуточный конфликт.

«Когда я увидел и услышал Шуфутинского, я от счастья чуть с ума не сошел - мои песни, классные аранжировки, все красиво так сделано. А потом, когда я поехал за рубеж, у меня спрашивали, почему я пою песни Шуфутинского. Тогда меня это конечно задело, потому что 90% песен, которые тогда создали ему успех, это были мои произведения», - вспоминает Розенбаум.

Его песни Шуфутинский включил в репертуар во времена американской эмиграции, а затем записал и целый альбом. Однако, не спросив на это разрешения, исполнитель тем самым нарушил авторское право. Мирно договориться у артистов получилось не сразу.

«Мы - нормальные люди. Какое-то время не общались, но сейчас уже давно-давно все хорошо. Мы хотим программу сделать, потому что мои песни, которые Миша спел, они знаковые достаточно для него, а для меня уж тем более. Поэтому почему нам не спеть их вместе?», - поделился Розенбаум в программе «Легенды музыки» на телеканале «Звезда».

О непростом творческом пути Михаила Шуфутинского смотрите в новом выпуске передачи на сайте телеканала. В нем зрители узнают, почему Михаил Шуфутинский так и не стал великим джазменом, и что заставило его добровольно уехать в Магадан, а позже - в Америку, и о множестве других интересных жизненных ситуаций.