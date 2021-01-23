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YouTube уличили в стирании дизлайков на первом видео от новой администрации Байдена

Валентина Пескова
08:04 23.01.2021
Пользователи видеохостинга успели сделать скриншоты, на которых видно, что под тремя видеороликами удалили как минимум 16 тысяч отметок «не нравится».
YouTube уличили в стирании дизлайков на первом видео от новой администрации Байдена
© Фото: Carsten Rehder, dpa, Globallookpress
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Сотрудники компании YouTube удалили тысячи отметок «не нравится» под видеороликами с официального канала Белого дома от администрации Джо Байдена. После того, как пользователи уличили в этом видеохостинг, в руководстве компании объяснили, что в данной процедуре нет ничего необычного, а дизлайки они удалили исключительно те, которые были накручены искусственно.

Произошедшее заметили после того, как на платформе появились официальные видеоролики от Белого дома, под которыми количество дизлайков сначала начало стремительно расти, а потом также быстро уменьшаться, пишет The Epoch Times.

Сделанные подписчиками скриншоты зафиксировали, что под тремя видео исчезли около 16 тысяч отметок «не нравится». Но даже после внесенных изменений разрыв между лайками и дизлайками остался в соотношении 14 тысяч против 60 тысяч отметок по состоянию на 15.30 по местному времени на 21 января.

В YouTube прокомментировали, что удалили лишь те отметки, которые были распознаны, как спам и появились на сайте искусственным образом. В компании пояснили, что регулярно проводят проверку накрученных отметок еще с 2019 года. Результаты после удаления искусственных отметок обновляются на сайте в течение 48 часов.

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