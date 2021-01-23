В стране и мире На Мадрид после сильнейшего снегопада обрушился мощный шторм Алена Миронова В нескольких городских департаментах объявили режим чрезвычайной ситуации © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Eduardo Parra, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: На Мадрид, только оправившийся после сильнейшей за полвека снежной бури, обрушился шторм, который назвали «Гортензия». Ясное небо за считанные минуты затянуло яркой темно-серой пеленой. Все это сопровождалось раскатами грома и молний - их синоптики насчитали больше трех тысяч. Мощный ветер со скоростью 110 км/ч повалил сотни деревьев. С домов сорвались крыши, из строя вышли энергосети. В нескольких городских департаментах объявили режим чрезвычайной ситуации. В настоящий момент сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика