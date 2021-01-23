Мужчина из Великобритании выиграл миллионное состояние благодаря моркови

Житель Великобритании в одночасье стал миллионером после того, как ему пришлось идти по просьбе возлюбленной в магазин за морковкой. У подруги 50-летнего Мартина Гилби закончились овощи для приготовления ужина.

Однако когда мужчина пришел в магазин, выяснилось, что для оплаты покупки картой ему нужно приобрести товаров минимум на 3 фунта (около 300 рублей). Морковь стоила дешевле и кассир предложила ему купить для добавления суммы лотерейный билет, чтобы покупка прошла.

В день розыгрыша Гилби решил проверить, не выиграл ли он чего-нибудь по своему билету. С помощью приложения National Lottery мужчина отсканировал номер билета и вдруг увидел сумму выигрыша - 119,151 фунт (более 12 миллионов рублей). Решив, что это просто сбой в системе, он удалил приложение и перезагрузил его на смартфон заново. Но билет при проверке снова показал ту же сумму, пишет Daily Star.

«Когда я удостоверился, что это не ошибка, я почувствовал, что немного вспотел под воротником рубашки и тут же позвал Трейси спуститься вниз», - рассказал Мартин Гилби.

Радости пары не было предела: они начали прыгать, плакать и обниматься. Позже Гилби обзвонил своих ближайших родственников и сообщил им радостную новость. Денежная сумма будет паре очень кстати, учитывая, что в 2019 году мужчина потерял работу из-за пандемии COVID-19.