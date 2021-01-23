СК и ВС одобрили проект о лишении свободы до пяти лет за вовлечение подростков в акции протеста
Согласно документу, предлагается ввести уголовную ответственность с лишением свободы до пяти лет.
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Следственный комитет и Верховный суд РФ концептуально поддержали проект депутата Евгения Марченко об уголовном наказании за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста.
Так, согласно документу, предлагается ввести уголовную ответственность с лишением свободы до пяти лет. За склонение к организации массовых беспорядков можно будет получить до десяти лет лишения свободы.
В настоящее время проект закона находится на стадии рассмотрения правительством.