В Иркутскую область придут 60-градусные морозы

В Иркутской области объявили оранжевый уровень погодной опасности. На северную часть региона пришли крепчайшие морозы.

Уже сегодня ожидается понижение температуры до 60 градусов ниже нуля, порывы ветра до 14 метров в секунду, сильная метель.

Это крайне редкое явление даже для Восточной Сибири и больше привычно для Якутии. В МЧС предупредили о плохой видимости на дорогах и возможных обрывах линий электропередачи. Жителей призвали не выходить из дома без сильной надобности.