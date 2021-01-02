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Настоящая зима: в Гидрометцентре предупредили о похолодании в Москве

Анна Касаткина
03:10 02.01.2021
Морозную погоду в столицу принесут юго-восточные ветры.
Настоящая зима: в Гидрометцентре предупредили о похолодании в Москве
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Настоящая зимняя погода придет в Москву с 4 января. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, холодную погоду принесут юго-восточные ветры. Ночные температуры будут достигать минус 10 градусов, днем будет около минус 8.

«В понедельник, 4 января, будет уже достаточно уверенное понижение температуры - ночью будет минус 2-7, днем – 0-минус 5, то есть положительных температур уже не будет», – сказал Вильфанд.

Метеоролог добавил, что в последующие дни температура продолжит падать. Так, во вторник ожидается 4-9 градусов ниже нуля, днем – минус 2-7. В среду ночью минимальная температура может составить минус 10 градусов, днем – минус 8.

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