Настоящая зима: в Гидрометцентре предупредили о похолодании в Москве
Морозную погоду в столицу принесут юго-восточные ветры.
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Настоящая зимняя погода придет в Москву с 4 января. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, холодную погоду принесут юго-восточные ветры. Ночные температуры будут достигать минус 10 градусов, днем будет около минус 8.
«В понедельник, 4 января, будет уже достаточно уверенное понижение температуры - ночью будет минус 2-7, днем – 0-минус 5, то есть положительных температур уже не будет», – сказал Вильфанд.
Метеоролог добавил, что в последующие дни температура продолжит падать. Так, во вторник ожидается 4-9 градусов ниже нуля, днем – минус 2-7. В среду ночью минимальная температура может составить минус 10 градусов, днем – минус 8.