В стране и мире Настоящая зима: в Гидрометцентре предупредили о похолодании в Москве Анна Касаткина Морозную погоду в столицу принесут юго-восточные ветры. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Настоящая зимняя погода придет в Москву с 4 января. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, холодную погоду принесут юго-восточные ветры. Ночные температуры будут достигать минус 10 градусов, днем будет около минус 8. «В понедельник, 4 января, будет уже достаточно уверенное понижение температуры - ночью будет минус 2-7, днем – 0-минус 5, то есть положительных температур уже не будет», – сказал Вильфанд. Метеоролог добавил, что в последующие дни температура продолжит падать. Так, во вторник ожидается 4-9 градусов ниже нуля, днем – минус 2-7. В среду ночью минимальная температура может составить минус 10 градусов, днем – минус 8. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика