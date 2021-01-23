В стране и мире Ученый рассказал об эволюции всего живого в крабоподобные формы Алена Миронова Считается, что эти ракообразные обладают удачной формой тела. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: В Сети активно обсуждается выдвинутая британским ученым теория, согласно которой все живое эволюционирует в крабоподобные формы. Ланселот Боррадайл в своей научной статье использует специальный термин «карцинизация» для описания попыток природы создать краба. Эксперт считает, что эти ракообразные имеют удачную форму тела. «Должно быть какое-то эволюционное преимущество в том, чтобы быть такой крабоподобной формой», — передает Daily Star слова эксперта по морским беспозвоночным Хизера Брэкен-Гриссома. Ранее ученые нашли в Мертвом море природные циклофосфаты, с которых, как предполагается, могла начаться жизнь на Земле. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика