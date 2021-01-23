Байден поговорил по телефону с Трюдо

Канадский премьер Джастин Трюдо и недавно вступивший в должность президент Соединенных Штатов Джо Байден провели телефонную беседу. Разговор продлился около получаса.

Соответствующую информацию сообщает CBS. По данным телеканала, беседа прошла в теплом и дружеском тоне. Этот разговор стал первым для Байдена звонком иностранному коллеге на посту главы государства.

Ранее американский лидер в первый день своего нахождения в президентском кресле распорядился восстановить связь США с ВОЗ и остановить строительство стены с Мексикой. Кроме этого, в стране вновь было введено обязательное ношение масок в связи с распространением коронавируса.