Похудевшая на 40 килограммов индианка рассказала, как ей это удалось
Индианка, за пять месяцев сбросившая 40 килограммов лишнего веса, рассказала, как ей это удалось. До похудения женщина весила 125 килограммов. Об этом пишет газета Times of India.
Как призналась 32-летняя Саана Шетти, перейти к активным действиям ее заставили опасения за состояние своего здоровья. На медицинском обследовании у нее обнаружилось повышение уровня сахара и холестерина, и врачи предупредили пациентку о возможности частых болезней в будущем.
Шетти объяснила, что она выбрала для похудения уменьшение размера порций и умеренный прием пищи.
«Это то, что помогло мне достичь таких результатов в рекордно короткие сроки», - обозначила женщина.
Шетти добавила, что помимо ограничений в рационе и режиме питания она значительно увеличила физическую активность, включив в нее полуторачасовую ходьбу и йогу.
Ранее российский диетолог предупредила, что растительное молоко может быть не только не слишком полезным, но и вредным для здоровья. Находящиеся в нем соединения не ложатся в кости, как это происходит с обычным молоком, зато могут уйти в почки и сосуды, что грозит заболеваниями.