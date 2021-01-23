Эксперт раскрыл способы обмана со вкладами клиентов банков

Зачастую банки пользуются всевозможными уловками, привлекая клиентов для открытия вкладов. Подробно об этом рассказал основатель консалтинговой группы Вадим Ткаченко.

«Банк может указать высокую ставку в рекламе, но в договоре прописать, что ставка в таком размере действует только ограниченное время, например, несколько недель в конце срока договора»,- передает агентство «Прайм» слова эксперта.

Ткаченко рекомендует при чтении договора уделить особое внимание условиям его досрочного расторжения. Как правило, в этом случае доходность вклада будет минимальной. Не во всех случаях и сам вклад при автоматическом продлении договора работает на прежних условиях.

Так, во избежание столкновения с подобными ситуациями, необходимо тщательно изучать все положения договора и документов в приложении к нему.