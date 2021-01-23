Медики назвали болезнь, ослабляющую организм перед COVID-19

Люди, страдающие заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта, могут быть уязвимы перед коронавирусом. Об этом сообщил журнал Gastroenterology, опубликовавший исследование Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

По данным ученых, рефлюксные болезни провоцируют попадание кислоты из желудка в пищевод из-за чего его клетки становятся восприимчивы к вирусу. Таким образом, люди могут заразиться, употребляя пищу, на которую попал коронавирус.

Ранее считалось, что заразиться COVID-19 через еду невозможно, так как желудочная кислота нейтрализует его.