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Медики назвали болезнь, ослабляющую организм перед COVID-19

Алексей Курильченко
05:10 23.01.2021
Страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут заразиться коронавирусом через еду.
Медики назвали болезнь, ослабляющую организм перед COVID-19
© Фото: pixabay.com
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Люди, страдающие заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта, могут быть уязвимы перед коронавирусом. Об этом сообщил журнал Gastroenterology, опубликовавший исследование Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

По данным ученых, рефлюксные болезни провоцируют попадание кислоты из желудка в пищевод из-за чего его клетки становятся восприимчивы к вирусу. Таким образом, люди могут заразиться, употребляя пищу, на которую попал коронавирус.

Ранее считалось, что заразиться COVID-19 через еду невозможно, так как желудочная кислота нейтрализует его.

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