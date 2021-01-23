В Японии уничтожат десятки тысяч кур из-за птичьего гриппа

В японской префектуре Тояма уничтожат 140 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Тояма стала 16-й префектурой Японии, где зафиксирована вспышка заболевания. По данным агентства, на одной из ферм было обнаружено несколько мертвых птиц. В радиусе трех километров вокруг фермы введен режим карантина, запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10 километров от места вспышки.

С момента выявления первого случая птичьего гриппа этой зимой в Японии было уничтожено более шести миллионов кур. Среди префектур, где выявлены очаги заболевания, были лидеры внутреннего рынка по поставкам куриного мяса. В конце прошлого года вспышка птичьего гриппа произошла в японской префектуре Миядзаки – на место были направлены силы самообороны.