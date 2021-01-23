Трамп пообещал подыскать себе новое занятие

Бывший американский лидер Дональд Трамп обозначил, что планирует подыскать для себя новый род деятельности, однако займется этим позже. Об этом экс-президент рассказал газете Washington Examiner.

Данное заявление стало первым комментарием, который Трамп сделал для прессы после сложения полномочий. На момент беседы со СМИ он находился в гольф-клубе во флоридском Палм-Бич.

Один из помощников бывшего главы государства ранее указывал, что Трампу требуется передышка. Он понадеялся, что тот в ближайший месяц «просто будет играть в гольф».

Ранее Дональд Трамп, покидая вместе с семьей Белый дом, пообещал провожающим его поклонникам вернуться назад. Бывший американский президент отбыл из резиденции во Флориду за четыре часа до инаугурации Джо Байдена.