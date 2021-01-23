На Украине выплату субсидий назвали «угнетением достоинства»

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что субсидии являются «угнетением достоинства». Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, запись которой была опубликована на YouTube.

«Ненормальная ситуация, когда большинство людей в стране или значительная часть получают субсидии. Поэтому психологически это тоже плохо для людей. Это угнетает их достоинство» - отметил и.о. министра.

Витренко добавил, что государственные выплаты заставляют людей думать о нищете, в то время как они «не хотят чувствовать себя бедными».

Ранее российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, который пешком пересекал российско-украинскую границу. По его словам, мужчина пытался попасть в Россию «в поисках лучших условий для жизни».