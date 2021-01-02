СМИ: в Зеленограде при помощи видеокамер раскрыли убийство

Полицейским удалось раскрыть убийство студента в Зеленограде при помощи видеокамер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что сообщение о ножевом ранении человека возле жилого дома в Зеленограде поступило в полицию 30 декабря. Прибыв на место, правоохранители обнаружили 20-летнего молодого человека – студента Российского технологического университета – без сознания. Юношу госпитализировали в хирургическую реанимацию, однако спасти его жизнь не удалось.

Подозреваемого удалось задержать при помощи видеокамер, которые были установлены у дома. Им оказался ранее судимый безработный мужчина.

«Установлено, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошел к незнакомому ему парню 2000 года рождения, который стоял у подъезда дома, и на почве внезапно возникшей личной неприязни ножом ударил в левое подреберье, после чего скрылся», – сообщил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).