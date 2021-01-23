«Фотографируюсь только с одной стороны»: жительница Томска рассказала о некачественной пластической операции

Жительница Томска Мария Худина рассказала о недобросовестно проделанной пластической операции. Девушка хотела изменить форму носа, но хирург не справился с поставленной задачей. Более того, после операции Мария стала испытывать проблемы с дыханием.

По словам девушки, она обратилась к пластическому хирургу в 2019 году. Результат после операции не удовлетворил Марию. После этого она обратилась к тому же специалисту во второй раз с просьбой исправить ошибки – вновь безуспешно.

«Когда я вдыхаю и воздух проходит через ноздри, то они слово наполовину слипаются. Нос практически не изменился, да еще и дыхание хуже стало. Теперь приходится фотографироваться только с одной стороны – с другой стороны носа у меня словно торчит кость» - сообщила «Звезде» Мария.

В России увеличилось число жалоб на некачественно оказанные услуги по проведению косметологических процедур. В стране планируют ужесточить наказание для ненастоящих специалистов, работа которых не делает людей красивее, а лишь «дарит» им серьезные проблемы со здоровьем.