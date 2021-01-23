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В США разрешили «смешивать» вакцины от коронавируса

Анна Берестовая
04:47 23.01.2021
Осуществлять это можно будет лишь «в исключительных ситуациях».
В США разрешили «смешивать» вакцины от коронавируса
© Фото: США Patricio Murphy Keystone Press Agency Globallookpress
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В Соединенных Штатах значительно изменили рекомендации, касающиеся прививания от коронавирусной инфекции. В Центре по контролю и профилактике заболеваний разрешили гражданам вводить себе различные вакцины, однако предостерегли, что результаты подобных действий в настоящее время непредсказуемы.

В размещенном на сайте организации объявлении указали, что осуществить такую процедуру можно будет лишь «в исключительных ситуациях». Помимо этого допустимым признали увеличение промежуточного периода между двумя этапами вакцинации при невозможности вовремя ввести вторую дозу препарата. Об этом пишет New York Times.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи указал, что после проведения вакцинации подавляющего большинства населения страны можно будет не беспокоиться о появлении новых мутаций коронавируса. Он, однако, не исключил, что препараты от COVID-19 будет необходимо модифицировать из-за новых штаммов болезни.

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