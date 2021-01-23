В Чили 15 человек заразились COVID-19 из-за вечеринки в честь дня рождения кота

В небольшом городе Вальпараисо на территории Чили сразу 15 человек были заражены коронавирусной инфекцией. Больные были связаны общим мероприятием, посвященным дню рождения кота.

По имеющейся информации, на самом праздновании побывали 10 человек, а остальные пятеро уже являлись друзьями и родственниками владельцев питомца-именинника.

Региональный секретарь по делам здравоохранения Франсиско Альварес отметил, что не сразу поверил, что люди действительно побывали на дне рождения кота, а не скрывают истинную информацию. Он также был удивлен тому, что жители продолжают организовывать подобные групповые собрания наперекор строгим предупреждениям властей. Об этом пишет «New York Post».

Ранее сообщалось, что несколько сотен служащих Национальной гвардии США, обеспечивавших порядок на инаугурации Джо Байдена, были инфицированы коронавирусом. В связи с инцидентом было открыто расследование, призванное выявить нарушения при расположении солдат в Вашингтоне.