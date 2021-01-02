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Число заражений коронавирусом в США превысило 20 миллионов

Роман Захаров
03:04 02.01.2021
Количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией в США, по данным университета Хопкинса, сейчас составило 346,8 тысяч.
Число заражений коронавирусом в США превысило 20 миллионов
© Фото: Henning Kaiser, dpa, Globallookpress

Общее число заразившихся коронавирусом в США за все время пандемии превысило отметку в 20 миллионов. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, ведущий собственную статистику по заболеванию, основанную на информации от международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным специалистов университета, по состоянию на пятницу, 1 января, в стране подтверждено 20 074 000 случаев инфицирования COVID-19. Соединенные Штаты по-прежнему занимают первое в мире место по этому показателю.

Далее идет  Индия (10,2 миллиона зараженных), на третьем месте находится Бразилия (7,6 миллионов).  

Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией в США, по данным университета, сейчас составило 346,8 тысяч.

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