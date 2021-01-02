Число заражений коронавирусом в США превысило 20 миллионов

Общее число заразившихся коронавирусом в США за все время пандемии превысило отметку в 20 миллионов. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, ведущий собственную статистику по заболеванию, основанную на информации от международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным специалистов университета, по состоянию на пятницу, 1 января, в стране подтверждено 20 074 000 случаев инфицирования COVID-19. Соединенные Штаты по-прежнему занимают первое в мире место по этому показателю.

Далее идет Индия (10,2 миллиона зараженных), на третьем месте находится Бразилия (7,6 миллионов).

Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией в США, по данным университета, сейчас составило 346,8 тысяч.