Число заражений коронавирусом в США превысило 20 миллионов
Количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией в США, по данным университета Хопкинса, сейчас составило 346,8 тысяч.
© Фото: Henning Kaiser, dpa, Globallookpress
Общее число заразившихся коронавирусом в США за все время пандемии превысило отметку в 20 миллионов. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, ведущий собственную статистику по заболеванию, основанную на информации от международных организаций, федеральных и местных властей.
По данным специалистов университета, по состоянию на пятницу, 1 января, в стране подтверждено 20 074 000 случаев инфицирования COVID-19. Соединенные Штаты по-прежнему занимают первое в мире место по этому показателю.
Далее идет Индия (10,2 миллиона зараженных), на третьем месте находится Бразилия (7,6 миллионов).
Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией в США, по данным университета, сейчас составило 346,8 тысяч.