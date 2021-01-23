Власти Сахалина рассказали о состоянии выживших при пожаре в частном доме

Двое детей, выживших при пожаре в частном доме на Сахалине, находятся в удовлетворительном состоянии, их мать находится в больнице с серьезными ожогами. Об этом сообщается на сайте правительства области.

«Мать находится в тяжелом состоянии, она получила 40% ожогов. Ее старший 21-летний сын в реанимации. И 14-летний подросток проходит лечение в детской областной больнице. Он отравился угарным газом. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. С таким же диагнозом в медицинском учреждении находится пятилетняя девочка» - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в ведомстве отметили, что во время инцидента отец семейства находился на работе. Ранее сообщалось, что при пожаре погибли двое детей. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко уже выразил семье соболезнования. Пострадавшим будет оказана материальная поддержка, решается вопрос об организации временного места проживания.