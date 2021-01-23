В стране и мире За сутки из Еревана в Степанакерт российскими миротворцами доставлен 131 беженец Алексей Курильченко В свои дома уже вернулись более 50 тысяч человек. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать безопасное возвращение беженцев в Нагорный Карабах. За минувшие сутки в свои дома вернулся 131 человек. Всего в места постоянного проживания уже вернулся 50 521 человек. Ежедневно увеличивается протяженность дорог, безопасных для передвижения. Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика