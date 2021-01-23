За сутки из Еревана в Степанакерт российскими миротворцами доставлен 131 беженец
В свои дома уже вернулись более 50 тысяч человек.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать безопасное возвращение беженцев в Нагорный Карабах. За минувшие сутки в свои дома вернулся 131 человек.
Всего в места постоянного проживания уже вернулся 50 521 человек. Ежедневно увеличивается протяженность дорог, безопасных для передвижения.
Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.